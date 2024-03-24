Московский «Спартак» наградил школьника, спасшего от теракта более 100 человек

15-летнего гардеробщика, спасшего от теракта в «Крокусе» более 100 человек, наградил московский футбольный клуб «Спартак». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Парень увлекается футболом и в свободное время играет за детскую сборную «Спартака». В связи с этим клуб решил по-особенному отблагодарить юношу после трагических событий 22 марта.

Специально для школьника была организована встреча с футболистами из основной команды, на которой ему вручили именную футболку, а также абонемент на домашние матчи «Спартака».

Напомним, во время атаки террористов в «Крокусе» восьмиклассник смог вывести толпу людей из горящего здания на улицу, когда заметил, что зрители побежали в тупик.

По словам гардеробщика, он хорошо запомнил правила эвакуации, когда проходил инструктаж от администрации комплекса. Это и помогло ему направить людей к нужному выходу из «Крокуса».

Однако среди желающих отблагодарить мальчика за проявленные храбрость и мужество оказался не только «Спартак», но и знаменитый рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иностранным агентом на территории РФ). Певец отправил школьнику миллион рублей, отметив, что «героев надо знать в лицо».

*признан иностранным агентом на территории РФ