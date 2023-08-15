Положила ядовитые грибы в рулет: всплыли подробности о смертельном отравлении на семейном ужине в Австралии

Женщина из Австралии, которую заподозрили в умышленном отравлении родственников бывшего супруга, утверждает, что купила грибы в бакалейной лавке в одном из супермаркетов. Следователи предполагают, что именно этот ингредиент спровоцировал смерть троих участников трапезы. Об этом сообщает mk.ru, ссылаясь на Си-эн-эн.

Трагедия произошла 29 июля за семейным обедом. Тогда в гости к 48-летней австралийке пришел ее экс-муж вместе со своими родителями и сестрой. Трое родственников умерли. У них обнаружили симптомы отравления грибами «смертельная шапочка». Еще один пострадавший сейчас лежит в больнице, врачи борются за его жизнь.

Женщина говорит, что несколько месяцев назад купила сушеные грибы у азиатского бакалейщика в Мельбурне, а недавно приобрела шампиньоны в одном из супермаркетов. Оба вида грибов она использовала для приготовления мясного рулета по-веллингтонски, который потом и подала на семейный обед.

«Я действительно хочу повторить, что у меня не было абсолютно никаких причин причинять боль этим людям, которых я любила», – добавила женщина.

Ранее мы писали, что в Ленинградской области девочка попала в реанимацию из-за неизвестного гриба.