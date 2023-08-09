Трое из четырех гостей умерли: женщина пригласила родственников экс-мужа на обед

Жительницу Австралии подозревают в отравлении родственников бывшего мужа ядовитыми грибами. Все случилось, когда 48-летняя дама приготовила обед. Об этом сообщается на сайте mk.ru со ссылкой на Sky News.

Австралийка Эрин Паттерсон приготовила блюдо из грибов и подала на семейный обед. Менее чем через неделю трое участников трапезы умерли, а четвертый борется за свою жизнь в больнице. Сама женщина отрицает факт отравления родственников бывшего мужа.

Детективы подозревают женщину, так как она стала единственной, кто не заболел, после приема пищи.

Отмечается, что четверо родственников почувствовали недомогание через несколько часов после приема пищи. Почти неделю спустя трое из них умерли. Оставшийся в живых мужчина сейчас находится в больнице, ему необходима пересадка печени.

Подчеркивается, что еще на обеде были двое детей, но они получили свои порции без ядовитых грибов. Сейчас они взяты под опеку государства.

Кроме этого, сообщается, что австралийка разошлась со своим мужем, но их расставание описано как «дружеское».

«Есть подозрение, что четырем людям подали грибы, известные как «смертельные колпачки», – отмечается в сообщении.

Добавляется, что данные грибы ответственны за 90% всех смертельных случаев, связанных с токсичными грибами.

Стражи правопорядка заявили, что смерть мужчин могла быть трагическим несчастным случаем, несмотря на факт расследования в отношении женщины.

Детектив-инспектор Дин Томас говорит, что дело является уникальным, так как он не знает о расследовании, в ходе которого три человека умерли бы в результате очевидного пищевого отравления.

Ранее мы писали о том, как женщина ежедневно подсыпала яд в кофе мужу для получения пособий.