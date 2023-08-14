В Ленобласти двухлетняя девочка попала в реанимацию из-за неизвестного гриба

В одну из больниц в Ленинградской области доставили двухлетнюю девочку с серьезным отравлением. По предварительной информации, причиной ухудшения состояния здоровья ребенка является неизвестный ядовитый гриб. Об этом сообщает издание Фонтанка.

Как стало известно источнику, дошкольница отдыхала на дачном участке в Ромашкинском сельском поселении. Там она во время прогулки нашла какой-то гриб, который решила попробовать. После этого девочке вдруг стало плохо.

В больницу малышку доставили 13 августа. На тот момент все уже было настолько серьезно, что врачи приняли решение поместить маленькую пациентку в реанимацию. Ей поставили диагноз «токсическое отравление». Состояние ребенка по-прежнему среднетяжелое.

Ранее стало известно о смерти мальчика, получившего 95% ожогов тела после взрыва газа в Дагестане. Некоторое время врачи пытались спасти 14-летнего подростка, но все оказалось тщетно, так как травмы юного пациента были слишком серьезные – на школьнике практически не было живого места.