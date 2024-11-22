«Половина тела под платформой»: россиянину отрезало голову электричкой
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Страшная авария произошла в городе Сосновый Бор в Ленинградской области. Электричка сбила насмерть мужчину, оставив его без головы.
По данным 78.ru, свидетельницей произошедшего стала девочка, которая ехала на учебу. Она рассказала, что мужчине отрезало голову электричкой около 8 часов утра на платформе «80 километр» на территории Соснового Бора.
«Половина тела под платформой, а голова — отдельно», — рассказала она.
Личность и обстоятельства инцидента устанавливаются.
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