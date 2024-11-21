Собака с турбазы отгрызла пальцы российской туристке

Жительница Тюмени лишилась двух пальцев, решив погладить собаку на турбазе. Об этом пишет Ura.ru.

По данным источника, ЧП произошло на турбазе «Акватория», куда россиянка приехала на отдых вместе с детьми. Изучая территорию, они обнаружили вольер с собаками – американской акитой и щенками. На глазах у детей животное вцепилось в кисть тюменки и затащило ее руку по плечо через прутья вольера.

«Я пыталась отбиться, но в итоге пес откусил мне большой палец на левой руке», — поделилась пострадавшая.

Женщину доставили в больницу. На левой руке откушенный палец пришить не удалось, а на правой — пошло заражение, и медики были вынуждены ампутировать палец. По словам владельцев «Акватории», в момент инцидента жительница Тюмени находилась в нетрезвом состоянии.

«Позднее мы предлагали 200 тысяч рублей компенсации, однако Анна и ее муж заявили, что хотят 500 тысяч, иначе будут предпринимать какие-то действия. Таких денег у нас нет, я предложил помочь организовать благотворительный сбор, но они отказались», — рассказал пиар-менеджер базы.

Россиянка отрицает, что была пьяна. В настоящий момент она подала заявление в прокуратуру и Следственный комитет.

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