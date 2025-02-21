Полотенцесушитель чуть не убил мужчину в Подмосковье

Полотенцесушитель едва не убил жителя подмосковного Долгопрудного. Об этом пишет mk.ru.

По информации источника, ЧП произошло накануне вечером в одной из квартир в Долгопрудном. Мужчина схватился рукой за электрическую полотенцесушилку и не смог разжать пальцы из-за судороги, которая была вызвана разрядом тока. Житель Подмосковья ревел от боли, однако ничего не мог сделать. Внезапно электричество отключилось, а пострадавший рухнул на пол, потеряв сознание.

Мужчину госпитализировали с серьезной электротравмой. Опасный электроприбор, приобретенный в известном гипермаркете товаров для дома, семья пострадавшего намерена сдать на экспертизу.

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