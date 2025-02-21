Обморожение рук и ног: 34-летний кладоискатель отправился в лес и чуть не погиб

Экстренная помощь потребовалась 34-летнему жителю Новосибирской области. Мужчина отправился искать клад в лес и едва не погиб, передает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным СМИ, инцидент произошел в Дзержинском районе. Сотрудники спасательного ведомства выдвинулись на поиски мужчины в лес и через некоторое время нашли его.

Сибиряку повезло — если бы специалисты не пришли вовремя, то он мог погибнуть. У заблудившегося в лесу россиянина зафиксировали обморожение рук и ног.

Пока за пострадавшим мужчиной шла техника, спасатели согревали его и оказывали первую помощь. В итоге сибиряка передали медикам. Сейчас жителю области оказывают необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье наркозависимая девушка заблудилась в лесу. Возлюбленный оставил там ее умирать.