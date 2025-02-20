Страшные ожоги лица, шеи, живота: девочка-инвалид несколько часов пролежала на горячей батарее в больнице

В Калининградской детской больнице пострадала несовершеннолетняя пациентка с инвалидностью. 11-летняя девочка упала на горячую батарею и пролежала на ней несколько часов.

По данным Telegram-канала Amber Mash, инцидент произошел в паллиативном отделении больницы. В результате девочка получила ожоги лица, шеи, живота и подмышки 3-й степени. В крайне тяжелом состоянии ребенка сначала перевезли в реанимацию и только потом отправили в ожоговое отделение ЦГКБ.

Региональный Следственный комитет расследует дело о халатности, выясняются обстоятельства произошедшего. Также проверку начал Минздрав Калининградской области.

Как рассказала mk.ru местная жительница, чей ребенок ранее проходил лечение в данном медицинском учреждении, она столкнулась с полным безразличием персонала.

«Моему ребенку в свое время ставили диагнозы и лечили, перепутав с другим пациентом. Я не понимала, что такого произошло, что нужна операция. Потом рассказывали, как прошло у моего ребенка УЗИ, хотя он все это время сидел и ждал, когда за ним придут, снова перепутав его с кем-то», - поделилась женщина, добавив, что после выписки ребенка отпустили домой с катетером.

Ранее прокуратура в Санкт-Петербурге организовала проверку из-за истязания 15-летней школьницы. Девушка обвинила мать в избиении раскаленной плойкой.