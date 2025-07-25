Политолога Екатерину Шульман* заочно арестовали на 2 месяца

Политолога Екатерину Шульман* (признана иноагентом на территории РФ) заочно арестовали на 2 месяца. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Екатерину Шульман* на два месяца по обвинению в ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).

Арест политолога будет осуществлен в случае задержания ее на территории России или экстрадиции на родину, сообщили в суде.

Ранее такая же участь постигла журналиста Юрия Дудя** (признан иноагентом на территории РФ). Суд также арестовал его заочно на два месяца. Журналисту вменяют ту же самую статью УК, что и политологу.

Ранее мы писали о том, что актер Сергей Базанов из «Слова пацана» после ареста за разбой ушел на СВО.

*признана иноагентом на территории РФ. **признан иноагентом на территории РФ.