Юрия Дудя* приговорили к 2 месяцам заключения из-за закона об иноагентах

Юрия Дудя* (признан иноагентом на территории РФ) приговорили к 2 месяцам заключения из-за закона об иноагентах. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Басманный районный суд Москвы признал Юрия Дудя* виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей деятельности иностранного агента).

Журналисту назначили заочно меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Сообщается, что отсчет срока начнется после экстрадиции Дудя* в Россию.

Напомним, Юрий Дудь* после 2022 году уехал из России. По данным журналистов, он получил вид на жительство Испании, где сейчас он проживает.

Ранее мы писали о том, что казахского дипломата Сакена Мамаша приговорили к 6 годам за избиение жены.

*Признан иноагентом на территории РФ.