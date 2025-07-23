Актер Сергей Базанов из «Слова пацана» после ареста за разбой ушел на СВО

Актер Сергей Базанов, сыгравший небольшую роль в сериале «Слово пацана», после ареста за разбой подписал контракт на участие в спецоперации. Об этом сообщил сайт mk.ru.

Базанов входил в банду из пяти человек, которая в 2011 году совершила громкое разбойное нападение на предпринимателя. Тогда у бизнесмена украли 900 тыс. долларов, сам предприниматель скончался в больнице.

Преступников задержали в 2023 году. Базанов и еще трое подельников заключили контракты на участие в СВО. По данным издания, один из мужчин скончался.

До суда дошел только Сухроб Хайдаров. Мосгорсуд назначил ему 20 лет лишения свободы.

Ранее актриса Юлия Пересильд поделилась, что «промывала мозги» актерам «Слова пацана». Она не снималась в сериале, но спасала молодых артистов от звездной болезни. По мнению Пересильд, легко попасть на «разматывающееся колесо», но почти невозможно на нем удержаться в юном возрасте.