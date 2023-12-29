Полиция задержала 18-летнего парня, который за ночь поджег 25 автомобилей

Сотрудники полиции задержали молодого человека, устроившего в ночь на 27 декабря поджог 25 автомобилей на улицах коммуны Туар на западе Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что у следователей быстро возникли подозрения относительно 18-летнего юноши, которого видели ночью рядом с местами, где происходили поджоги. Его задержали и поместили под стражу «менее чем через 24 часа» после ЧП.

Какие именно автомобили пострадали от огня, неизвестно. Теперь задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Мотивы поджигателя не уточняются.

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