Москвич выпал из окна на корпоративе и сбил вывеску стоматологии

В Москве местный житель выпал из окна ресторана, где проходил его корпоратив. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, ЧП произошло в ресторане на улице Обручева на юго-западе столицы. В ходе корпоратива мужчина выпал из окна второго этажа заведения. В полете он задел вывеску стоматологической клиники, которая находится в этом же здании, и повредил ее.

После падения москвич уполз с места ЧП. О его дальнейшей судьбе нет никакой информации. Характер ранений также неизвестен.

Предполагается, что ответственность за повреждение вывески медучреждения возложат на пострадавшего.

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