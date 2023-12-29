Девушка избила бойфренда наряженной новогодней елкой за измену

В США 20-летняя жительница штата Флорида в ходе ссоры избила своего молодого человека новогодней елкой. Об этом сообщает Fox News.

По данным источника, ЧП произошло 24 декабря в городе Сент-Питерсберг. Девушка заподозрила 24-летнего бойфренда в измене, вследствие чего устроила скандал. Возлюбленных удалось разнять, после чего американец ушел в другую комнату и прилег на диван.

Спустя время девушка ворвалась в комнату, взяла наряженную новогоднюю елку и стала бить ею отдыхавшего парня. На место вызвали полицию. У пострадавшего зафиксированы незначительные повреждения на верхней части корпуса и руках.

Нападавшую доставили в отделение полиции, где ей было предъявлено обвинение в домашнем насилии. 25 декабря ее выпустили из-под стражи. Жительница Флориды не признала свою вину.

Уточняется, что пара встречалась на протяжении двух лет.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге 20-летний мужчина попал в реанимацию с ножевым ранением после ужина с возлюбленной.

Также сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 25-летняя местная жительница наняла бездомного, чтобы тот отравил ее родного брата.