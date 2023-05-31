Удивил судмедэкспертов: 37-летний мужчина умер после того, как съел три килограмма мантов

Москвич съел три килограмма мантов и умер. У него произошел разрыв пищевода. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Опытные судмедэксперты заявили, что такой случай в их практике произошел впервые.

Источник утверждает, что погибший проживал на улице Константинова, нигде не работал и любил сытно покушать. Погибший весил более 320 килограммов. Подчеркивается, что дома он съел более трех килограммов мантов, запил все это двумя литрами колы, после чего ему стало резко плохо.

«Приехавшие врачи скорой помощи ничего не смогли сделать. У парня произошел разрыв пищевода, в итоге в течение нескольких минут наступила смерть», – отметил источник в больнице.

Вскрытие тела судмедэкспертам далось тяжело из-за огромного веса мужчины. Сообщается, что желудок умершего был внушительных размеров – практически десятилитровый.

«Но даже при таком размере органа пищеварения организм мужчины не справился с большим количеством мантов, которые он проглотил в тот день», – говорится в сообщении.

Добавляется, что, скорее всего, у него поднялась диафрагма, сдавив сердце, началась рвота, и в результате – разрыв пищевода.

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