За время эксплуатации ни разу не ремонтировались: четыре девочки разбились, упав с качелей

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту травмирования четырех девочек на детской площадке поселка Динамо. Несовершеннолетние сорвались с качелей, которые ни разу не ремонтировались с 2013 года, передает V1.ru со ссылкой на СУ СК России по Волгоградской области.

Дети в возрасте от 9 до 11 лет получили травмы в мае текущего года. Они упали с находившихся в аварийном состоянии качелей и серьезно пострадали. Больше всего досталось десятилетней девочке. Медики диагностировали у несовершеннолетней пациентки компрессионный перелом грудного отдела позвоночника. Школьнице пришлось очень долго восстанавливаться после травмы.

Следователи смогли оценить вред, нанесенный несовершеннолетним, и провести экспертизу только после их выздоровления. Теперь они выясняют обстоятельства случившегося в рамках возбужденного уголовного дела.

Ранее в Краснодарском крае произошло ДТП с автобусом, перевозившим детей. В результате аварии один ребенок погиб, а еще два получили травмы разной степени тяжести. Общественный транспорт столкнулся с грузовиком, водитель которого выехал на встречную полосу.