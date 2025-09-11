Похитителям белых роз с аллеи памяти Шатунова грозит административный арест

Похитителям белых роз с аллеи памяти Юрия Шатунова может грозить административный арест. Об этом сообщает «Абзац».

В Уфе похитили куст белых роз с аллеи памяти Юрия Шатунова. Цветы были посажены 6 сентября — в день рождения певца. По данным СМИ, растение выкопали пенсионеры.

В беседе с журналистами адвокат Игорь Трунов сообщил, что похитителям грозит штраф или административный арест.

«Случившееся – это хищение. За хищение до 2,5 тысячи рублей предусмотрена административная ответственность. Она карается штрафом до пятикратной стоимости, но не менее 3 тысяч рублей, или административным арестом от 10 до 15 суток. Я посмотрел, приблизительная цена куста – около 2 тысяч», — высказался адвокат.

Напомним, Шатунов ушел из жизни в 2022 году. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Ранее вдова Юрия Шатунова рассказала, что его 18-летний сын хочет стать пилотом. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что продюсер Андрей Разин решил воссоздать «Ласковый май» с финалистом шоу «Голос».