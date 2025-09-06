«Работает над тем, чтобы исполнить детскую мечту»: чем занимается 18-летний сын Юрия Шатунова

Певец Юрий Шатунов ушел из жизни летом 2022 года. Сегодня, 6 сентября, ему могло исполниться 52 года. В этот день вдова артиста Светлана специально прилетела в Россию и приняла участие в шоу, посвященном его памяти. В эфире телепроекта «Привет, Андрей!» она рассказала, как сейчас живут наследники звезды 90-х.

Накануне, 5 сентября, сыну певца Дэннису исполнилось 18 лет. Молодой человек уже окончил школу и сейчас, по словам матери, занимается исполнением своей детской мечты. Парень с давних пор мечтает стать пилотом гражданской авиации.

«Его мечта — стать пилотом гражданской авиации, он сейчас занят учебой. А вот характер Эстеллы озорной, как у папы», — рассказала вдова певца.

Ранее солист «Ласкового мая» Сергей Серков вспомнил, как познакомился с Юрием Шатуновым. Будущие артисты, которых впоследствии знала вся страна, впервые увиделись в детском доме.