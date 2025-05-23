Скандальный продюсер Андрей Разин решил воссоздать «Ласковый май» с финалистом шоу «Голос»

Скандальный продюсер Андрей Разин решил воссоздать легендарную группу «Ласковый май», солистом которой был Юрий Шатунов. Он пригласил в качестве вокалиста финалиста шоу «Голос» Сергея Арутюнова.

Как пишет газета «Жизнь», первым релизом обновленного «Ласкового мая» стала песня под названием «Как тогда на выпускном».

«Песню написал Сергей Арутюнов, который и предложил группе «Ласковый май» записать её вместе», - сказала пиар-директор артиста Ольга Бубненкова.

Она также подчеркнула, что музыкант уже подписал с Разиным все необходимые для сотрудничества документы.

Напомним, Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Он долгое время судился с Разиным за хиты «Ласкового мая». Певец выиграл последний суд, а после его смерти все права на песни группы перешли его вдове. Андрей Разин при этом считает, что все музыкальные произведения коллектива принадлежат ему. Он утверждает, что автор песен Сергей Кузнецов заключил с ним контракт на музыку.

Ранее сообщалось, что мать основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова Валентина может претендовать на долю в наследстве певца Юрия Шатунова, чтобы после продать ее Разину. Такое мнение высказал адвокат Андрей Алешкин.