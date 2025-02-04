Похититель 13-летней школьницы в Тюменской области хотел на ней жениться. Об этом сообщает Telegram-канал СУ СК России по Тюменской области.

30 января 2025 года в селе Княжево неизвестные похитили несовершеннолетнюю девочку. По версии следствия, потерпевшая вела переписку с подростком из Волгоградской области и соврала о своем возрасте. Молодой человек взял из дома 40 тысяч рублей, нанял такси и отправился за возлюбленной, чтобы узаконить отношения.

После того, как родители юноши узнали о его намерении, то выехали вслед за ним. Они выяснили, что школьница соврала про свой возраст, и попытались вернуть ее домой, но были остановлены по ориентировке сотрудниками ГИБДД.

Отмечается, что в отношении девочки не совершались противоправные действия.

На данный момент ведется комплекс следственных действий.

Ранее сообщалось, что сестра похищенной девочки из Тюменской области знала о ее переписке с мужчиной. Подробности читайте в этой новости.

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