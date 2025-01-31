Похищенная для замужества семиклассница две недели общалась с мужчиной в Сети: сестра знала о переписке

Сестра 13-летней девочки, которую похитили в Тюменской области, рассказала, что она общалась со взрослым мужчиной в социальных сетях. При этом она знала о переписке школьницы. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, около двух недель несовершеннолетняя беседовала в Интернете с каким-то мужчиной, который был намного старше нее. Однако о чем именно они разговаривали, пока неизвестно. О том, что у девочки есть взрослый «друг», ее родители не знали. Они думали, что она дружит только со сверстницами. Больше подробностей было известно сестре, но она, по всей видимости, не придавала этому значения.

Напомним, что 13-летняя пропала в селе Княжево 30 января. Ее увез неизвестный мужчина. Предварительно, школьницу похитили, чтобы насильно выдать замуж. Свидетели сообщили, что машина дежурила у школы с 08:00 до 14:00.

Полиция занимается поиском несовершеннолетней и ее похитителей.

Ранее появилась информация, что школьница могла знать о готовящемся похищении.