Тюменская школьница могла знать о вероятном «похищении»: что она говорила подругам

Школьница из Тюменской области, которая пропала после «похищения», могла знать, что ее увезут. Как сообщает источник RT, 13-летняя девочка показывала фотографии той самой машины и говорила подругам о том, что ее могут «украсть».

Напомним, что инцидент произошел в селе Княжево. СМИ писали о том, что школьницу увезли неизвестные, на связь она не выходит. Была версия о том, что ее могут насильно выдать замуж.

RT отмечает, что до произошедшего девочка показывала фотографии той самой машины Kia Rio, на которой ее увезли. В разговоре с подругами она упоминала, что ее, наверное, украдут. Также есть предварительная информация о том, что в автомобиль она села сама.

По словам второго источника, родители не сразу обратились в полицию. Кроме того, в соцсетях пишут, что отец и бабушки принадлежат к цыганской диаспоре. Именно поэтому появилась версия, что ее могли «украсть».

Правоохранители сообщили о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали о том, что московская школьница влюбилась в отчима-таджика и год скрывала связь от матери.