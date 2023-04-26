Показывал половой орган: приезжий друг матери приставал к ее 12-летней дочери в Петербурге

В Санкт-Петербурге друг женщины показывал ее 12-летней дочери половой орган и приставал к ней. Девочка рассказала обо всем полицейским. Об этом сообщает издание Фонтанка.

По данным источника, в конце апреля школьница сообщила правоохранителям о развратных действиях маминого друга. Через час сотрудники задержали 55-летнего приезжего, который в этот момент находился в Зеленогорске. Отмечается, что он работает в одном из ресторанов в Репино.

35-летняя мама школьницы написала заявление, в котором указала, что 24 апреля подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, как в Петербурге 14-летний подросток изнасиловал 45-летнюю женщину. 20 апреля к ней в квартиру пришел подросток и изнасиловал ее. После этого она не стала идти к правоохранителям, однако спустя пять дней несовершеннолетний вернулся. Он начал ломиться в дверь, но россиянка не открывала. Тогда она позвонила в полицию и сообщила, что к ней пытается проникнуть посторонний.

Еще один подобный случай произошел в Подмосковье. Там мужчина приехал к бывшей жене помочь по дому, остался на ночь и изнасиловал 17-летнюю девушку своего пасынка. Отмечается, что утром мужчина собирался на работу, но в какой-то момент решил зайти к пасынку в комнату. Там он увидел голую девушку.