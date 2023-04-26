В Петербурге 14-летний подросток изнасиловал 45-летнюю женщину: приходил к ней дважды

В Выборгском районе Санкт-Петербурга задержали 14-летнего жителя Казахстана по подозрению в изнасиловании. 45-летняя женщина написала заявление в полицию, чтобы сотрудники привлекли малолетнего преступника к ответственности. Подробности произошедшего узнало издание Фонтанка.

По утверждению петербурженки, 20 апреля к ней в квартиру пришел подросток и изнасиловал ее. После этого она не стала идти к правоохранителям, однако спустя пять дней несовершеннолетний вернулся. Он начал ломиться в дверь, но россиянка не открывала. Тогда она позвонила в полицию и сообщила, что к ней пытается проникнуть посторонний.

Школьника задержали и опросили, после чего отпустили из участка. На данный момент известно, что было возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Ранее в Подмосковье мужчина приехал домой к экс-супруге и изнасиловал 17-летнюю девушку своего пасынка. К сексу несовершеннолетнюю он принудил угрозами. А после совершенного преступления он спокойно отправился на работу.