Мужчина приехал к бывшей жене и изнасиловал 17-летнюю девушку своего пасынка в Подмосковье

В Подмосковье мужчина приехал к бывшей жене помочь по дому, остался на ночь и изнасиловал 17-летнюю девушку своего пасынка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел в деревне Жуковка. 22 апреля мужчина приехал к экс-супруге, чтобы помочь с фильтром для воды, который забился. Ему это не удалось, но женщина предложила бывшему избраннику выпить и остаться на ночь. Житель провел в доме два дня, где еще жили двое их маленьких детей, его пасынок с 17-летней возлюбленной.

Отмечается, что утром мужчина собирался на работу, но в какой-то момент решил зайти к пасынку в комнату. Там он увидел голую девушку.

«Схватил кухонный нож, начал угрожать девушке, после чего изнасиловал ее и ушел на работу», – сообщает источник.

Пострадавшая обратилась в полицию и написала заявление. По данному факту проводится проверка. Мужчину задержали и допросили, он признал свою вину.

Ранее мы писали о том, как отец-одиночка шесть лет насиловал родную дочь в Якутске. Ведомство отмечает, что насильственные действия сексуального характера он совершал с октября 2016 года по август 2022 года. Первый раз это случилось, когда девочке было всего 11 лет.