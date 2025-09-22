Поиски длились 8 дней: оставившая ребенка в гостинице Бангкока россиянка снова пропала

Местонахождение россиянки Эрики Владыко, которую нашли спустя 8 дней поисков в Бангкоке, вновь неизвестно. Бросившая двухлетнюю дочь в гостинице женщина скрылась, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Вчера, 22 сентября, гражданку РФ нашли в одном из хостелов Бангкока. Эрику засняли за бьюти-процедурами. К ней должен был приехать сотрудник консульства для разговора.

Однако сегодня утром туристка вновь скрылась в неизвестном направлении. По информации журналистов, она попрощалась с работниками хостела и покинула его, предположительно, в одиночестве.

В первый раз Эрика пропала 8 дней назад. Женщина оставила двухлетнюю дочь в гостинице Бангкока и, как предполагается, отправилась развлекаться. Из-за того что россиянка не вернулась, ее ребенка передали полицейским. Затем девочка провела некоторое время в детском доме, пока за ней не приехала бабушка.

Ранее сообщалось, что россиянка, бросившая в Бангкоке дочь, могла сойти с ума. Она не понимает своих действий и отказывается от контактов с матерью.