Находится в неадекватном состоянии: бросившая в Бангкоке дочь россиянка могла сойти с ума

У россиянки Эрики Владыко, оставившей четырехлетнюю дочь в отеле Бангкока, заподозрили помутнение рассудка. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, женщина находится в неадекватном состоянии: не отдает отчет своим действиям, не понимает, что произошло с ребенком, и отказывается от контактов с собственной матерью, экстренно прилетевшей из России.

При этом, как сообщают очевидцы, Владыко не употребляла наркотики* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) и практически не пила алкоголь, сейчас она абсолютно трезва. На данный момент ее виза в стране истекает, но продлить ее женщина в своем состоянии не может.

Напомним, после многодневных поисков Владыко обнаружили накануне проживающей одну в тусовочном хостеле. В увеселительном месте ее обнаружили волонтеры. Там же они сделал снимок, на котором видно, как россиянка расхаживает после бьюти процедуры в маске для лица.

