Делала масочки: найденная в Бангкоке россиянка была в тусовочном хостеле, пока ее дочь жила в детдоме

В Бангкоке спустя 8 дней нашли россиянку, которая оставила ребенка в ночь на 13 сентября в отеле и скрылась в неизвестном направлении. Оказалось, что женщина находилась в тусовочном хостеле, передат Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, в увесилительном месте ее обнаружили волонтеры. Там же они сделал снимок, на котором видно, как россиянка расхаживает после бьюти процедуры в маске для лица.

В ближайшее время гражданке РФ предстоит объяснить, почему она пропала более чем на неделю. Парктически все это время ее несовершеннолетняя дочь провела в детдоме.

О нахождении россиянки Эрики Владыко стало известно сегодня. Волонтеры, учствующие в поисках, заявили, что исчезнувшая туристка жива и здорова. По адресу, где нашли женщину, должен был выехать сотрудник консульства.