Поймали, когда копала могилу: 17-летняя мать вырезала сердце у новорожденного ребенка

В США 17-летняя девушка родила ребенка, а затем убила его. На этом она не остановилась и вырезала у него сердце. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, молодая мать поранила младенца, когда сама отрезала пуповину. А затем она вскрыла ему грудную клетку. Полиция застала американку в тот момент, когда она пыталась скрыть убийство. Девушка копала могилу на заднем дворе своего дома.

Когда сотрудники правоохранительных органов вошли в дом несовершеннолетней, то увидели там мертвого ребенка. Гражданку США после этого сразу же задержали. Пока она находится под арестом.

Подозреваемой предъявлены обвинения в убийстве, сокрытии преступления и надругательстве над трупом.

Ранее в Челябинской области беременная женщина случайно выпала из окна после ссоры с мужем, вернувшимся из зоны специальной военной операции.

Также недавно в Белгородской области мужчина пригласил на свидание женщину и убил ее сына.