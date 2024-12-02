Поймали, когда копала могилу: 17-летняя мать вырезала сердце у новорожденного ребенка
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В США 17-летняя девушка родила ребенка, а затем убила его. На этом она не остановилась и вырезала у него сердце. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным источника, молодая мать поранила младенца, когда сама отрезала пуповину. А затем она вскрыла ему грудную клетку. Полиция застала американку в тот момент, когда она пыталась скрыть убийство. Девушка копала могилу на заднем дворе своего дома.
Когда сотрудники правоохранительных органов вошли в дом несовершеннолетней, то увидели там мертвого ребенка. Гражданку США после этого сразу же задержали. Пока она находится под арестом.
Подозреваемой предъявлены обвинения в убийстве, сокрытии преступления и надругательстве над трупом.
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