Надавил коленом на горло и сломал кадык: мужчина пригласил на свидание женщину и убил ее 27-летнего сына

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Белгородской области. Его подозревают в убийстве 27-летнего парня, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Житель города Строитель, судимый за наркотики, познакомился с 50-летней женщиной. Спустя некоторое время он позвал новую приятельницу на свидание.

Встреча проходила дома у мужчины. Жительница области пришла в гости не одна, а с 27-летним сыном. Парень и новый ухажер его матери не понравились друг другу, и завязался конфликт.

В результате выяснения отношений мужчина надавил коленом на горло молодому человеку и сломал кадык. Пострадавший скончался на месте от удушья. Его обидчика оперативно задержали.

Ранее 19-летний фанат кулачных боев и ММА убил деда во время отработки приема. Он вышел на болевой и сломал пожилому мужчине руку.