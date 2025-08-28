Погиб мужчина, дрейфовавший почти неделю на бочке в Охотском море. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, его тело утром обнаружили и достали из воды местные жители на побережье в Тугуро-Чемиканском районе Хабаровского края. У погибшего осталось двое сыновей 6 и 8 лет.

Напомним, компания из трех человек пыталась переехать реку Тыл, впадающую в Удскую губу Охотского моря. Был прилив, в реке поднялся уровень воды, и машина заглохла. Два человека смогли выбраться, а третий не успел.

