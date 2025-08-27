«Ждут, когда всплывет тело»: появились подробности поисков пропавшего в Стамбуле российского пловца

Поиски пропавшего во время заплыва через Босфор россиянина Николая Свечникова продолжаются. Однако турецкие власти уже не уверенны, что смогут найти спортсмена живым. Об этом пишет aif.ru.

Местные правоохранители заверяют, что на поиски российского пловца брошены все силы, — флот и авиация в виде вертолетов. Однако, по словам ряда источников, турецкая сторона заняла выжидающую позицию.

«Извините за подробности, но сотрудники правоохранительных органов нам сказали, что они просто ждут, что тело всплывет через два-три дня. Это ужасно, но такова ситуация», — рассказал изданию один из очевидцев, который общался с турецкой полицией.

Тем временем родные спортсмена не теряют надежду. Близкие Николая отвергают некоторые версии стамбульских властей. В частности, они сомневаются, что Свечников мог выбраться на берег и выбросить браслет-трекер. Многие уверены, что это уже «было бы выявлено».

Также супруга пловца ранее отвергла версию, что трекер ее мужа якобы подал сигнал из воды.

Ранее мама Николая Свечникова рассказала о проблемах при заплыве через Босфор.