Поездка на самолете обернулась полной потерей слуха для пассажирки: подробности

Пассажирка рейса, следовавшего из Солт-Лейк-Сити в Портленд в США, лишилась слуха из-за разгерметизации салона во время взлета.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года, но подать в суд на перевозчика Джейси Пёрсер из Юты решила только сейчас. Пассажирка рассказала, что во время набора высоты пилоты внезапно выровняли самолет — это привело к сбою в системе герметизации, пишет PYOK.

В результате многие пассажиры пожаловались на сильнейшую боль в ушах. Некоторым из них понадобилась скорая помощь, а Пёрсер по итогу и вовсе лишилась слуха.

Ранее пассажиры рейса Анталья-Москва потеряли сознание на борту самолета из-за выключенных кондиционеров. Туристам пришлось сидеть взаперти при жаре более 30 градусов.

Также мы писали, что пассажиры, которые хотят усесться поудобнее в самолете, могут навредить своему здоровью.