Драка и обмороки: российских туристов заперли в самолете при 30-градусной жаре

Пассажиры рейса Анталья-Москва потеряли сознание на борту самолета из-за выключенных кондиционеров. Туристам пришлось сидеть взаперти при жаре более 30 градусов.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, рейс не мог вылететь в Россию на протяжении двух часов. На борту находилось около 500 человек — все они были вынуждены сидеть в самолете без кондиционеров. После часть пассажиров, в том числе дети, начали падать в обморок. Только после этого бортпроводники открыли двери, подали трап и вызвать скорую помощь. Туристы вышли на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.

Как только пассажиров вновь запустили внутрь, в салоне началась драка. Из-за этого рейс снова задержали. Полиция приехала к самолету, забрала дебоширов и их багаж.

Ранее 56-летний пассажир рейса Москва — Сочи потерял сознание и умер на борту самолета. Самолету пришлось экстренно приземляться в Минеральных Водах.