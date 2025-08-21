Сегодня скрестил ноги в самолете, а завтра протянул их на земле: почему мнимое удобство при авиаперелете опасно

Пассажиры, которые хотят усесться поудобнее в самолете, могут навредить своему здоровью. Об этом Daily Mail рассказала физиотерапевт из Великобритании Бетани Томлинсон. Она раскрыла, почему нельзя скрещивать ноги во время авиаперелета.

По словам специалиста, поза нога на ногу влияет на кровоток и увеличит риск развития тромбоза глубоких вен. Кроме того, при таком положении страдают и суставы. Сидение со скрещенными ногами приводит к их тугоподвижности и отеку. Особенно это опасно для суставов коленей, лодыжек и бедер.

Если в конструкции кресла предусмотрена подставка для ног, то лучше использовать ее. Также необходимо расслабить плечи и откинуться назад на спинке, заявила физиотерапевт. Также врач рекомендовала двигаться каждый час или два во время полета — можно пройтись по самолету либо сделать небольшую гимнастику в кресле. Все это поможет избежать тромбоза.

