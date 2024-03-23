Трое детей были убиты террористами во время атаки на «Крокус Сити Холл»

После террористической атаки на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье погибли трое детей. Информация об этом появилась на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Трое детей и двое мужчин попали в раздел «биологическая смерть». Также на сайте ведомства сообщается о количестве госпитализированных граждан. Так, в больницах находится 121 пострадавший, в том числе трое несовершеннолетних.

Нападение на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошло 22 марта вечером. В концертном зале должно было состояться выступление группы «Пикник». До его начала неизвестные в масках ворвались в здание и устроили стрельбу.

По данным СМИ, в результате террористической атаки погибли более 80 человек. Число пострадавших приближается к 200.

Ранее сообщалось, о задержании предполагаемых террористов, участвовавших в атаке на концертный зал. Ими оказались граждане Таджикистана.