«Горите в аду»: Иосиф Пригожин обратился к стрелявшим в «Крокусе»

Иосиф Пригожин считает, что теракт, произошедший в концертном зале «Крокус Сити Холл», – варварское нападение на мирных граждан. Продюсер эмоционально высказался о трагедии в беседе с РЕН ТВ.

«То, что произошло в «Крокус Сити Холл», это варварское нападение на мирных граждан, которые просто пришли отдыхать, не поддается никакой критике», – завил бизнесмен.

Как утверждает Пригожин, «Крокус» – лучший концертный зал в России, который всегда принимал гостей на высшем уровне.

Продюсер отметил, что надеется на скорое задержание всех лиц, причастных к теракту. В конце он добавил, что власти должны уничтожить этих людей и их последователей.

«А всем, кто это сделал, хочу пожелать одно – горите в аду», – заключил Иосиф Пригожин.

Напомним, теракт в «Крокусе» произошел 22 марта перед началом концерта рок-группы «Пикник». Злоумышленники проникли в здание с оружием и открыли стрельбу. На данный момент известно о гибели более 80 человек.

Ранее сын владельца «Крокус Сити Холл» выразил свои соболезнования родным и близким погибших при теракте. Эмин Агаларов подчеркнул, что эта «страшная трагедия» коснулась его семьи и у него нет слов, которые могли бы передать всю скорбь.