Подросток выстрелил в лицо жителю Кургана из-за жалобы на шум

В Кургане подросток выстрелил в лицо жителю из-за жалобы на шум. У несовершеннолетнего был с собой пневматический пистолет. Об этом сообщается на сайте Ura.ru со ссылкой на официальную группу регионального управления Следственного комитета в социальной сети «ВКонтакте».

По версии следствия, в апреле этого года обвиняемый подросток в копании своих друзей находился в подъезде многоквартирного жилого дома на улице Красина в Кургане. Местный житель сделал замечание шумной компании и потребовал выйти из подъезда. Тогда обвиняемый достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил обидчику в лицо.

Теперь подростку предъявлены обвинения в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Подчеркивается, что доказательная база уже собрана, а материалы дела переданы в суд.

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