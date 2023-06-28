Житель петербургской коммуналки выстрелил в девушку, когда она решила сходить в туалет
Фото: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Житель петербургской коммуналки выстрелил в 20-летнюю соседку, когда та решила сходить в туалет. После выстрела он затащил пострадавшую в комнату и забаррикадировался.
О происшествии сообщает Пятый канал.
По информации издания, позже стрелявший скончался. Девушку госпитализировали – отец вынес ее на руках к врачам скорой помощи.
В доме на проспекте Солидарности, где все произошло, работают сотрудники Следственного комитета. В дом никого не пускают. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Соседи по дому рассказали, что стрелок не имел оружия – как оно оказалось в его руках, никому не известно. Зато местные жители знают, что мужчина жил один и часто выпивал.
Ранее мы писали, что в Москве родной сын выстрелил матери в грудь из пневматического ружья, когда та не дала денег на пиво. До этого он разбивал женщине голову и бросался с ножом.