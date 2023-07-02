Москвич выстрелил из ружья в сына во время ссоры и чуть не убил его
В Москве 63-летний отец едва не убил сына из ружья в ходе скандала.
Разразившийся между отцом и сыном скандал чуть не обернулся печальным финалом — убийством. Инцидент произошел в поселке Первомайское.
Родственники отдыхали и выпивали спиртные напитки. Внезапно случился конфликт, в ходе которого 63-летний мужчина достал ружье. Отец выстрелил в сторону 29-летнего сына, а мать вызвала полицию.
Отмечается, что пострадавший был госпитализирован. О состоянии здоровья неизвестно, пишет РЕН ТВ.
Стрелявший мужчина был задержан. В данный момент полиция ведет проверку и выясняет подробности случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство.
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