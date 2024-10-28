Подросток с канистрой бензина напал на женщину-таксиста и угнал ее автомобиль

В Омской области 15-летний подросток напал на женщину-таксиста и угнал ее автомобиль. У него были с собой канистра с бензином и острый предмет. Подробности сообщает РЕН ТВ.

По данным источник, все произошло 27 октября. Водитель приняла заказ и увидела подростка с канистрой бензина. Это оказался ее знакомый. Он расположился на заднем сиденье, а она предложила ему поставить канистру в багажник.

В какой-то момент молодой пассажир начал бить женщину чем-то острым в лицо и тело. Она выбежала из машины и скрылась в первом попавшемся доме, где попросила о помощи. Пострадавшей вызвали скорую помощь, но автомобиля уже не было – его угнал подросток.

Далеко он уехать не смог, так как попал в ДТП.

«Он не справился с управлением и съехал в кювет. После этого юноша был задержан», – сообщили в правоохранительных органах.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Покушение на убийство» и «Угон автомобиля».

Ранее мы писали о том, что стая собак искусала российского школьника и загнала его в заброшенное здание. Все произошло в Санкт-Петербурге.