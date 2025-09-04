Подросток столкнулся с птицей во время езды на велосипеде и чуть не потерял зрение

В Ижевске врачи спасли зрения подростку, в которого врезалась птица во время езды на велосипеде. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Удмуртской Республики.

16-летний молодой человек отправился кататься на велосипеде без защитного снаряжения. Когда он набрал высокую скорость, в него внезапно врезалась птицей. В результате столкновения юноша получил серьезную травму глаз — контузию и обширное кровоизлияние. Однако сразу обращаться к врачам он не стал.

Со временем подросток стал замечать, что у него ухудшается зрение, а перед глазами появился «туман». Он обратился в отделение неотложной помощи офтальмологической больницы. После обследования врачи приняли решение о срочной хирургической операции.

Благодаря своевременному вмешательству, медикам удалось сохранить парню зрение.

