«Мама, мне страшно»: пострадавшая от выстрела в лицо из сигнального пистолета девочка может лишиться слуха

В Санкт-Петербурге подросток выстрелил в лицо 14-летней девочке из сигнального пистолета. Пострадавшая может навсегда лишиться слуха. Об это в беседе с 78.ru рассказала ее мама.

Инцидент произошел 2 сентября на детской площадке у дома 152 по проспекту Ветеранов. В результате выстрела девочка получила термический ожог и двустороннюю потерю слуха. Виновник случившегося заявил, что это вышло случайно. Испугавшись, девятиклассник вкинул пистолет.

«Сейчас мой ребенок может вообще лишиться слуха. У нее до сих пор не вернулся слух. Одно ухо сильно пострадало, второе еще более-менее. Она даже пишет мне: “Мама, мне страшно”», — сказала мать потерпевшей.

По словам женщины, врачи уверяли, что девочка снова сможет слышать через 2-3 часа. Однако, этого не произошло. Также ее дочь могла лишиться и зрения, но во время выстрела она вовремя закрыла глаза.

«Конфликта даже не было, они просто с подругой разговаривали, общались хорошо, никто не ссорился. Появилась у него, как я поняла, новая игрушка, пистолет, он начал им выпендриваться», — рассказала родительница.

