В Москве врачи провели операцию мужчине, который разговаривал детским голосом

В Москве врачи провели операцию на голосовых связках мужчине, который разговаривал, как ребенок. Пациент жаловался, что это мешает ему строить карьеру.

По словам мужчины, который обратился к столичным медикам за помощью, детский голос лишал его чувства уверенности и мешал устроиться на работу. Его просто никуда не брали. У москвича диагностировали мутационный фальцет.

«У мужчины сохранился высокий голос еще с подросткового возраста из-за психологической неготовности голоса к изменению тембра, когда ломка голоса не произошла. Без лечения проблема может сохраняться всю жизнь», — говорится в сообщении канала.

В итоге жителю столицы провели операцию по снижению голоса — тиреопластику III типа, — после которой его тембр стал ниже, 88,2 Гц вместо бывших 141,4 Гц.

В ходе процедуры хирурги изменили конфигурацию щитовидного хряща, к которому крепятся голосовые складки. Это позволило расслабить их и дать им возможность вибрировать на более низкой частоте.

«Сейчас мужчина говорит уверенно и чувствует, что проблема с голосом ушла навсегда», — добавили в департаменте здравоохранения Москвы.

