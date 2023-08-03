Подросток рассказал о домогательствах 46-летней сотрудницы интерната во время сна

В Зеленограде 17-летний воспитанник интерната рассказал о домогательствах сотрудницы. Об этом сообщается на сайте агентства Regnum.

По данным источника, воспитательнице 46 лет. Юноша утверждает, что женщина напала на него, пока тот спал. Оперативники выяснили, что подросток вынужденно проживает в одном из городских семейных центров.

Несовершеннолетний уточнил, что он находился в спальне, когда воспитательница совершила в отношении него насильственные действия сексуального характера.

Кроме этого, заявитель подчеркнул, что изначально предпринял попытку написать жалобу на имя руководства центра, но ему этого сделать не позволили, тогда он был вынужден пойти в полицию.

В результате сотрудники правоохранительных органов организовали проверку, ситуация находится на контроле в Следственном комитете. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, что домогавшегося семилетней девочки тренера выпустили на свободу раньше срока. Екатеринбургский суд постановил изменить меру наказания тренеру-педофилу, отбывавшему срок за совращение семилетней девочки, с заключения в колонии на обязательные работы. Приговоренный мужчина подавал апелляцию на прежнее решение инстанции.

Еще один случай произошел в Ленобласти. Там подростка подозревают в изнасиловании 9-летнего ребенка. В полицию обратилась женщина и заявила, что ученик девятого класса надругался над ее сыном во дворе дома. Узнав об этом, сотрудники правоохранительных органов незамедлительно отреагировали и задержали школьника.