Домогавшегося семилетней девочки тренера выпустили на свободу раньше срока

Екатеринбургский суд постановил изменить меру наказания тренеру-педофилу, отбывавшему срок за совращение семилетней девочки, с заключения в колонии на обязательные работы. Приговоренный мужчина подавал апелляцию на прежнее решение инстанции, передает Ura.ru.

Дворец правосудия, рассматривавший дело тренера-растлителя несовершеннолетних, учел доводы и мнения сторон на очередном слушании. В итоге неотбытая часть наказания была смягчена — вместо колонии ему назначили обязательные работы на срок 3 месяца и 17 дней с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Мужчина оказался на скамье подсудимых в ноябре 2018 год за то, что домогался семилетнюю девочку на диване в одном из спортивных клубов города. Школьница, вернувшись домой, рассказала родителям о мужчине, который, прикрываясь папкой, мастурбировал рядом. После признания несовершеннолетний в дело вмешалась полиция. На суде тренер не признал вину. Однако видеозапись, сделанная в момент совершения преступления, говорила об обратном. На ней видно, как мужчина занимался самоудовлетворением на виду у девочки.

Ранее воронежские правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании пяти несовершеннолетних. Злоумышленник растлил детей, отдыхавших в лагере у моря.