Подросток пропал по дороге в школу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге исчез 15-летний подросток. Об этом пишет пресс-группа городского УМВД.

Уточняется, что несовершеннолетний потерялся в районе Вторчермет накануне. Юноша отправился рано утром на занятия в школе, однако вскоре перестал выходить на связь.

В УМВД отметили, что в последний раз подросток был одет в черную куртку с капюшоном, вязаную шапку, спортивные штаны и темно-синие кроссовки на шнуровке. Рост пропавшего равен 170 сантиметрам, он обладает плотным телосложением и короткой стрижкой.

Ранее стало известно, что в Челябинске шестилетний ребенок загадочно пропал после занятия в бассейне. Мальчик должен был вернуться домой в машине вместе с отцом, но этого не произошло.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге завершились поиски 45-летней женщины, которая отвела ребенка в кафе и пропала. Ее нашли в морге.