В Петербурге нашли в морге женщину, которая отвела сына в кафе и бесследно пропала
В Петербурге женщину искали пять суток и нашли в морге.
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В Санкт-Петербурге завершились поиски 45-летней женщины, которая отвела сына-подростка в кафе и пропала. Ее обнаружили в морге.
Подробности узнал сайт Kp.ru.
1 декабря петербурженка отвела ребенка в кафе – он планировал встретиться с друзьями. Потом подросток отправился гулять, а женщина собиралась домой, однако пропала. Мальчик не смог найти мать самостоятельно, сообщил о ее исчезновении отцу – мужчина находился в командировке.
Подруга пропавшей рассказала, что разговаривала с ней в тот день около 16:22. По ее словам, женщина много работала и занималась воспитанием сына – оснований пропасть не было.
Женщину искали пять дней и нашли в морге. Ее обнаружили благодаря сообщению в Сети: кто-то рассказал, что видел машину реанимации недалеко от кафе. Позже из морга Александровской больницы сообщили, что женщина мертва.
Подруга умершей заявила, что «ей стало плохо на улице», женщина потеряла сознание. Петербурженка скончалась в машине медиков – что-то случилось с сердцем. При этом проблем со здоровьем она не испытывала, единственное – курила.
Муж опознал супругу в морге. Он решил кремировать тело.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге женщина и двое детей пропали по пути в школу.