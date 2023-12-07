Шестилетний ребенок загадочно пропал после посещения бассейна: встречал отец

В Челябинске разыскивается шестилетний мальчик, исчезнувший при странных обстоятельствах после посещения бассейна. Согласно информации из Telegram-канала «АЧН», ребенок должен был вернуться домой в автомобиле вместе с отцом.

По словам матери мальчика, ее муж приехал, чтобы забрать сына после его занятий в бассейне «Строитель». Мужчина встретился с ребенком, они вместе подошли к автомобилю, и отец предположил, что мальчик уже сел на заднее сиденье, после чего начал движение.

В пути он начал разговор с малышом, но, не получив ответа, обернулся и обнаружил отсутствие ребенка в машине. Мужчина вернулся к бассейну и осмотрел всю окрестность, однако не смог найти его.

Семья обратилась за помощью в правоохранительные органы. Несмотря на то, что ребенок был тепло одет, с учетом температуры воздуха в Челябинске, опустившейся до минус 30 °C, существует опасность переохлаждения.

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